Quique Setien, quei giudizi tecnici su Vidal che fanno sperare l’Inter

Ufficializzato l’arrivo di Ashley Young, l’Inter attende di piazzare il colpo Christian Eriksen, ma nel frattempo non perde di vista Arturo Vidal. Anche perché nelle scorse ore sono rimbalzate dalla spagna le parole di Quique Setien, nuovo allenatore del Barcellona, che ha evidenziato una carenza a livello tattico e tecnico di Vidal (e altri calciatori della rosa blaugrana): “Senza riferirmi a nessun giocatore in particolare, ammetto di dare grande importanza all’organizzazione. E’ una cosa che non riguarda solamente Arturo. Ci sono giocatori che tendono ad essere disordinati. E’ un aspetto su cui insisteremo molto. Dovremo trovare un equilibrio per attaccare e difendere nel migliore dei modi, perché è un aspetto molto importante del nostro modo di vedere il calcio”. Un giudizio tecnico-tattico che fa sperare l’Inter, a maggior ragione in caso di uscita di Vecino (qui le ultime) e considerato che Eriksen è un discorso a parte.

Foto: Twitter personale Vidal