Quique Sanchez Flores sul Real: “Florentino Perez è il miglior presidente della sua storia”

Quique Sanchez Flores, tecnico del Getafe, ha elogiato Florentino Perez in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Real: “Penso che il Real Madrid sia stato molto bravo per tutta la stagione. Stanno andando molto bene. Ha i migliori giovani in gara, straordinari. Funzionano molto bene nel team building, nel gameplay, nel trattare con i loro giocatori più esperti. Come club infonde sempre rispetto per la sua storia e per i valori che ha sempre trasmesso. Ha il miglior presidente della storia. Abbiamo amato Bernabéu e so da mio padre che è stato un ottimo presidente, ma penso che Florentino sia il miglior presidente della storia”.

FOTO: Twitter Real