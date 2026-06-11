Quinones: “Debutto spettacolare, grande emozione segnare il primo gol”

12/06/2026 | 00:00:39

Julian Quinones ha parlato a DAZN dopo l’esordio vincente del Messico ai Mondiali: “Sono felice ed emozionato di aver realizzato il primo gol di questo Mondiale, in uno stadio così spettacolare davanti ai nostri tifosi. Voglio però sottolineare anche il lavoro dei compagni per assicurarci i primi tre punti. Siamo un gruppo unito e connesso coi tifosi, ne sentiamo la passione e lo abbiamo dimostrato”

foto x fifa world cup