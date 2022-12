Julian Quinones è un attaccante colombiano classe 1997 che potrebbe lasciare l’Atlas. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, le offerte non mancano soprattutto dal campionato belga, ma in Italia ci sono stati due sondaggi di Torino e Samp. La situazione andrà seguita nelle prossime settimane.

Foto: Instagram Quinones