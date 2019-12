Questo Pasalic per l’Atalanta è diventato un valore aggiunto

“Livelli altissimi”. Gian Piero Gasperini ha consacrato Mario Pasalic dopo la vittoria di Brescia. Ormai possiamo dirlo: un valore aggiunto per l’Atalanta, gli enormi progressi e la consacrazione dietro l’angolo. Le sue qualità mai sono state in discussione, però mancava l’ultima svolta, ovvero il Pasalic capace di inserirsi e di lasciare il segno. Come ha fatto anche al “Rigamonti”, sulla pelle del Brescia, offrendo la sensazione che questa è la nuova tangenziale che il croato ha intenzione di percorrere fino in fondo per la felicità di Gasperini e dei tifosi nerazzurri. Arrivato all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, un prestito rinnovato la scorsa estate, ora sarebbe bello e opportuno legarlo ancora di più al club che gli ha consentito di tornare in Italia per essere protagonista.

Foto: sito ufficiale Atalanta