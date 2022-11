Queiroz (ct Iran): “Abbiamo meritato di vincere. La sconfitta contro l’Inghilterra bruciava”

Carlos Qeiroz, ct dell’Iran, ha espresso la sua felicità nella conferenza dopo la vittoria per 2-0 contro il Galles: “Oggi abbiamo giocato con un carattere straordinario, che è una delle caratteristiche della nostra squadra. Giochiamo con senso di unità e coesione. Dopo la prima partita siamo riusciti a rimetterci in carreggiata. Dovevamo eliminare quelle sensazioni negative che avevamo dopo l’Inghilterra. Il calcio è un gioco che vive di momenti, non può vivere in base a sconfitte e vittorie. A volte perdi la dignità, l’onore, ma ovviamente nella prima partita il nostro orgoglio sanguinava. Questa è stata un’opportunità per rialzarci e abbiamo messo una benda sulla precedente emorragia. Abbiamo giocato in modo brillante e meritavamo di vincere”.

Foto: Twitter Iran