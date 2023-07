Quarta sul futuro: “Sto bene a Firenze, ma bisogna valutare l’aspetto calcistico. Il mercato è lungo”

Durante l’intervista concessa a ESPN, il difensore della Fiorentina,Lucas Martinez Quarta, ha parlato anche di Vincenzo Italiano: “Il calcio in Serie A è molto fisico e tattico. Quando sono arrivato a Firenze, l’allenatore faceva un’ora di tattica e tanta fase difensiva. Oggi, l’allenatore che abbiamo è molto bravo: a lui piacciono le squadre propositive. Credo che guardi molto Guardiola e spesso ci fa degli esempi con squadre di Bielsa. È un calcio molto simile a quello del River di Gallardo. La finale di Coppa Italia è stata così: proponendo sempre e giocando uno contro uno con i centrali a centrocampo. È un calcio che mi piace molto, soprattutto con questo allenatore che ha un’idea chiara: quando hai un’idea, non importa contro chi giochi. Quando proponi hai molte più possibilità di vincere”.

Poi ha proseguito parlando del suo futuro: “È appena iniziato il mercato e tra poco anche il ritiro, fino al 31 agosto è lunga. La mia famiglia sta bene a Firenze. Firenze è una bellissima città, ma bisogna valutare anche l’aspetto calcistico. La mia idea è dare continuità a quest’ultimo anno: ho giocato 40 partite su 60, quindi per me è più che positivo. Voglio confermarmi e giocare il più possibile. Non so dove lo farò. Ora sono alla Fiorentina, sono concentrato per tornare, fare una bel ritiro e conquistarmi un posto”.

Infine, sulla prossima stagione: “Sabato torno a Firenze. L’ultimo anno credo che sia stato molto positivo, anche se avrei potuto fare meglio. Per decisioni tattiche o tecniche, o per qualche infortunio, non ho potuto esprimermi al massimo. Ho un buon rapporto con Burdisso, che mi ha aiutato molto soprattutto all’inizio della stagione quando non riuscivo a esprimermi al meglio. Lui mi ha dato tanti consigli e il mio rendimento credo sia merito suo. Adesso vedremo cosa succederà, ci sono la Copa America e le qualificazioni al Mondiale. Devo tornare a vedere cos’è meglio per me”.

Foto: Instagram Fiorentina