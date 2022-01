Quarta: “Sono felice di essere tornato dopo la positività al Covid-19. Sono pronto a raggiungere gli obiettivi”

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta è tornato ad allenarsi in gruppo e tramite il proprio profilo social ha voluto scrivere questo messaggio: “Felice di essere tornato, felice di tornare ad allenarmi e rivedere ai miei compagni. In questi giorni, come alcuni sapete, sia la mia famiglia che io, purtroppo siamo stati a casa a causa del covid. La cosa più importante è che ora stiamo tutti bene. Personalmente con la voglia di tornare a giocare pronto e raggiungere i nostri obbiettivi. Testa a quello che verrà. Grazie a tutti per i messaggi”.

FOTO: twitter fiorentina