Quarta: “È il momento di metterci la faccia e di rialzarsi. Sono convinto che il nostro momento arriverà”

Dopo le parole di Lucas Beltran di questa mattina, anche Lucas Martinez Quarta è tornato a parlare dopo la finale di Conference League persa dalla Fiorentina contro l’Olympiakos. Di seguito il post: “Sono passati 3 giorni, ancora fa malissimo e quello che dirò non servirà a niente. Ma è il momento anche di mettere la faccia, prendere la nostra responsabilità, rialzarci, e finire domani nei migliori dei modi. Non vi immaginate quanto sognavamo e ci tenevamo a portare questo trofeo a Firenze, e quanto ci ha fatto male non riuscire a farlo. Immaginare gioire tutta la gente, tutta la città, tutto il popolo viola; vedere le immagini del Franchi pieno, il Viola Park, e tutti i tifosi che sono venuti ad Atene a sostenerci, fa ancora più male. Solo c’è da ringraziare a tutti voi e sarà il momento di rialzarci, ancora una volta, TUTTI INSIEME. Sono convinto che prima o poi, arriverà”.

Foto: Instagram Quarta