Quarta al River Plate: ci siamo! Il difensore è arrivato in Argentina

Lucas Martinez Quarta si appresta a diventare un nuovo calciatore del River Plate. Come abbiamo raccontato, il difensore lascerà la Fiorentina a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Infatti, come testimonia il video pubblicato da ESPN, il difensore è arrivato in questi minuti in Argentina per iniziare la sua nuova – o meglio, la seconda – avventura con la maglia del River.

Foto: Instagram Quarta