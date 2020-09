Quante carte nel mazzo di Conte: ora l’Inter è un motore diesel

Se c’è una nota positiva nella serata di ieri dell’Inter, oltre ovviamente alla vittoria sulla Fiorentina e al modo in cui è arrivata, è la panchina a disposizione di Conte. L’allenatore nerazzurro sa, basta guardarsi alle spalle, che le carte del suo mazzo sono aumentate notevolmente, merito del mercato, e che adesso la sua Inter è un motore diesel. Nel senso che, alla lunga, la squadra di Conte potrà contare su risorse e alternative, più che valide, per provare a giocarsela fino in fondo, fronteggiando i numerosi impegni durante tutto l’arco della stagione. In fondo la forza della Juventus, in questi anni di dominio assoluto in Italia, è stata anche quella di avere una panchina talmente lunga da poter disporre di un notevole vantaggio sulle avversarie. Proprio la consapevolezza sulla quale, ora, può fare affidamento anche Conte. Se il mercato non regalerà altre sorprese, l’Inter si ritroverà con un centrocampo di assoluto valore: Brozovic, Barella, Vidal, Nainggolan, Eriksen, Hakimi; ma anche l’incognita Perisic e la certezza D’Ambrosio. Un pacchetto niente male, da gestire con cura. Abbondanza anche in attacco: con Sanchez a pieno ritmo, Lukaku e Lautaro non sono soli.

Foto: Twitter Inter