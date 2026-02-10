Quando torna De Bruyne? Dal Belgio: “In campo dopo la sosta di marzo”

10/02/2026 | 19:42:45

In Belgio si indaga sulle condizioni di De Bruyne, il centrocampista del Napoli ai box dall’autunno e il cui rientro sembra ancora avvolto nel mistero. Il quotidiano belga La Derniere Heur ha approfondito il tema infortunio del centrocampista ex Manchester City. L’obiettivo sarà quello di rivederlo in campo dopo la sosta di marzo, dunque a inizio aprile, così da avere alcune settimane per ritrovare la condizione, aiutare il Napoli nel finale di stagione e prepararsi al Mondiale con la Nazionale belga. Conclude La Derniere Heur.

foto instagram de bruyne