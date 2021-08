Quando Ronaldo disse: “Piuttosto che al Manchester City vado in Qatar”

“Pensi davvero che i soldi possano farmi cambiare idea? Non credo proprio. Perché se fosse soltanto una questione di soldi me ne andrei a giocare in Qatar. Lì hanno più soldi che al City. Non è questione di soldi ma di passione”.

Con queste parole Cristiano Ronaldo, nel 2015, rispondeva a chi gli chiedeva di un suo possibile passaggio ai Citizens. Sei anni dopo, il portoghese sta mantenendo fede a tali dichiarazioni. Troppo forte l’amore per il club che lo ha lanciato nel grande calcio, quello United acerrimo nemico dei cugini più ricchi (al momento) ma meno titolati. La strada è spianata per il suo ritorno dove tutto è cominciato. Ronaldo “it’s coming home”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020