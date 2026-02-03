Quando finisce il calciomercato in Europa e nel mondo? Tutte le date
03/02/2026 | 11:21:22
In Italia si è appena chiusa la sessione invernale di calciomercato, che resta invece aperto ancora in alcune zone d’Europa, ma non solo. Ecco le date:
- Portogallo: 3 febbraio
- Turchia: 6 febbraio
- Grecia: 6 febbraio
- Austria: 6 febbraio
- Emirati Arabi Uniti: 9 febbraio
- Romania: 9 febbraio
- Messico: 10 febbraio
- Repubblica Ceca: 12 febbraio
- Serbia: 13 febbraio
- Slovenia: 15 febbraio
- Svizzera: 16 febbraio
- Croazia: 17 febbraio
- Russia: 19 febbraio
- Polonia: 25 febbraio
- Brasile: 3 marzo
- Argentina: 10 marzo
- Ucraina: 11 marzo
- Stati Uniti: 26 marzo
foto logo pallone