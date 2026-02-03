TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Quando finisce il calciomercato in Europa e nel mondo? Tutte le date

03/02/2026 | 11:21:22

article-post

In Italia si è appena chiusa la sessione invernale di calciomercato, che resta invece aperto ancora in alcune zone d’Europa, ma non solo. Ecco le date:

  • Portogallo: 3 febbraio
  • Turchia: 6 febbraio
  • Grecia: 6 febbraio
  • Austria: 6 febbraio
  • Emirati Arabi Uniti: 9 febbraio
  • Romania: 9 febbraio
  • Messico: 10 febbraio
  • Repubblica Ceca: 12 febbraio
  • Serbia: 13 febbraio
  • Slovenia: 15 febbraio
  • Svizzera: 16 febbraio
  • Croazia: 17 febbraio
  • Russia: 19 febbraio
  • Polonia: 25 febbraio
  • Brasile: 3 marzo
  • Argentina: 10 marzo
  • Ucraina: 11 marzo
  • Stati Uniti: 26 marzo

foto logo pallone