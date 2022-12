Quando Conte disse: “Hakimi nei rigori è una pippa”

Un cucchiaio perfetto: così Hakimi ha regalato al Marocco un’indimenticabile qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. Un rigore imprendibile. E vengono in mente le parole di Antonio Conte, ai tempi dell’Inter dopo una partita contro il Verona, era l’aprile del 2021. “L’importante è che Hakimi non tiri i rigori. Le punizioni ok, ma quando si ferma a fine allenamento lo vedo e penso che se dovessimo arrivare mai ai rigori dovrebbero morire tutti prima di farglielo tirare. È veramente una pippa, peggio di me quando giocavo”.

Foto: twitter Uefa