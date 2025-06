Quando Chivu si tagliò l’ingaggio per andare all’Inter. Ora la strada opposta

05/06/2025 | 23:15:50

Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter all’interno di un rapporto consolidato sia da calciatore che da tecnico delle giovanili fino tempo fa. Ma c’è un curioso precedente che vale la pena ricordare: quando Chivu sbarcò all’Inter, nel 2007, reduce dalla lunga esperienza con la Roma, Moratti gli chiese di tagliarsi leggermente l’ingaggio di circa un milione (Chivu guadagnava 4,5 milioni a stagione) per poter chiudere rapidamente l’operazione. Cosa che Chivu fece senza problemi, in quel club avrebbe poi vinto il Triplete. Adesso che sta per fare il percorso investo, avrà uno scatto sull’ingaggio che percepiva a Parma (più o meno 700 mila euro, ma glielo avrebbero adeguato perché era salito in coda). Uno scatto circa volte superiore, parliamo di una base di circa milioni a stagione, bonus in più o in meno, per una svolta in carriera da titolare della panchina dell’Inter.

Foto: X Parma