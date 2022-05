Quando Allegri disse: “La quota scudetto è 84-85 punti”. Tre mesi dopo è andata proprio così

26 febbraio 2022. Max Allegri, reduce dalla vittoria con l’Empoli, in conferenza stampa spegne gli entusiasmi di chi vedeva la Juve in risalita per lottare per lo scudetto. Secondo il tecnico livornese, infatti, la quota scudetto sarebbe stata di 84-85 punti, un bottino irraggiungibile per i bianconeri. Oggi, a quasi tre mesi di distanza, possiamo dire che la previsione di Allegri è stata azzeccata. Al Milan, primo in classifica con 83 punti, basterà non perdere a Reggio Emilia domenica alle 15.00 per festeggiare il tricolore. Basta un pareggio dunque, ovvero raggiungere gli 84 punti segnati da Allegri nel lontano febbraio.

FOTO: Twitter Juventus