Nella notte sono andate in scena le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona Concacaf: il Messico non è andato oltre pari contro il Panama, gli Usa hanno vinto nettamente contro l’Honduras, ha vinto anche il Canada.

Ecco tutti i risultati:

Canada-El Salvador 3-0

Costa Rica-Giamaica 1-1

Panama-Messico 1-1

Honduras-USA 1-4

Foto: Twitter Messico