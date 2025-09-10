Qualificazioni Mondiali, volano Ecuador e Colombia. La Bolivia agli spareggi

10/09/2025 | 09:00:16

Nella notte si è svolta l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 per le nazionali sudamericane. L’Argentina – già forte del primo posto – perde 1-0 fuori casa contro l’Ecuador. Lautaro in campo da titolare fino al 68′. Terza la Colombia, che batte con un tennistico 6-3 il Venezuela con un poker di Luis Suarez. Quarto l’Uruguay di Bielsa: reti bianche contro il Cile fanalino di coda. Quinto il Brasile. Sesto il Paraguay, 1-0 contro un deludente Perù. Fondamentale vittoria in casa per la Bolivia contro il Brasile: l’1-o porta i boliviani allo spareggio. Le nazionali qualificate: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasile,Paraguay e Bolivia (spareggio). Le nazionali eliminate: Venezuela, Perù e Cile.

Foto Instagram Colombia