Qualificazioni Mondiali: Vlahovic guida la rimonta della sua Serbia, Lukaku cala il tris del Belgio al Galles

Stasera sono iniziate le gare di Qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022: ottima partenza per il Belgio che supera il Galles per 3-1, a segno anche Lukaku su rigore. La Repubblica Ceca gioca a tennis con l’Estonia e passa in trasferta con un netto 6-2, ci sono anche le firme degli “italiani” Barak e Jankto oltre alla tripletta di Soucek e la rete d’apertura di Schick.

La Serbia rimonta l’Irlanda grazie a Vlahovic e la doppietta di Mitrovic, 3-2 il finale per i ragazzi di Stojkovic. Vittoria soltanto di misura per il Portogallo di CR7 e Joao Felix contro il modesto Azerbaigian, decide un autogol di Medvedev. Stop interno per la Francia, è 1-1 a Parigi con l’Ucraina: dopo Griezmann gli ospiti pareggiano grazie all’autorete di Kimpembé.

Gruppo A

Portogallo-Azerbaigian 1-0

Serbia-Irlanda 3-2

Gruppo D

Finlandia-Bosnia 2-2

Francia-Ucraina 1-1

Gruppo E

Belgio-Galles 3-1

Estonia-Repubblica Ceca 2-6

Gruppo G

Gibilterra-Norvegia 0-3

Lettonia-Montenegro 1-2

Gruppo H

Cipro-Slovacchia 0-0

Malta-Russia 1-3

Slovenia-Croazia 1-0

Foto: Twitter Serbia