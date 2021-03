Qualificazioni Mondiali: vittorie agevoli per Germania e Inghilterra, Spagna ferma sull’1-1 con la Grecia

Si sono concluse le partite delle 20.45 valide per la prima giornata di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: tutto facile per Germania e Inghilterra, vittoriose rispettivamente per 3-0 e 5-0 su Islanda e San Marino. Stop della Spagna, soltanto 1-1 con la Grecia in casa. Spettacolare pareggio tra Ungheria e Polonia, 3-3 il risultato finale, Ibra torna a vestire la maglia della Nazionale e serve l’assist decisivo nella vittoria della Svezia sulla Georgia.

Andorra-Albania 0-1

Germania-Islanda 3-0

Inghilterra-San Marino 5-0

Italia-Irlanda del Nord 2-0

Liechtenstein-Armenia 0-1

Moldavia-Isole Faroe 1-1

Romania-Macedonia del Nord 3-2

Scozia-Austria 2-2

Spagna-Grecia 1-1

Svezia-Georgia 1-0

Ungheria-Polonia 3-3

Foto: Twitter Fifa