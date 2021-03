Qualificazioni Mondiali: tutto semplice per Danimarca e Svizzera nelle gare delle 18

Parteono bene Danimarca e Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: 2-0 per gli scandinavi a Tel Aviv su Israele. Un gol per tempo, prima Braithwaite e poi Wind. Eriksen e Kjer in campo per tutti e 90′, 86′ per Maehle rimpiazzato da Stryger Larsen. Poco meno di un quarto d’ora per il bolognese Skov Olsen.

La Svizzera nello stesso gruppo dell’Italia e nella partita d’esordio apre con un netto 1-3 sul campo della Bulgaria. Nei primi 13′ segnano Embolo, Seferovic e Zuber, è di Despodov a inizio ripresa il gol della bandiera dei bulgari. Foto: Twitter Federcalcio Danese