Qualificazioni Mondiali, show di Brasile e Cile: 4-1 e 3-0 a Uruguay e Venezuela

Oltre al successo dell’Argentina, da segnalare nella notte gli show del Brasile e del Cile, che hanno superato rispettivamente Uruguay e Venezuela per 4-1 e 3-0. Ora, manca soltanto la certezza matematica per la qualificazione della nazionale verdeoro ai prossimi Mondiali in Qatar. Sugli scudi Neymar (gol e due assist) e Raphinha (doppietta). Segna anche Gabigol. Vidal e compagni, invece, con la seconda vittoria consecutiva mettono nel mirino proprio l’Uruguay. Decisivi Pulgar (doppietta) e Alexis Sanchez (due assist).

Brasile-Uruguay 4-1 (Neymar 10′, Raphinha 18′ e 58′, Gabigol 83′; L. Suarez 77′)

Cile-Venezuela 3-0 (Pulga 18′ e 37′, Brereton 73′)

Foto: Instagram Brasile