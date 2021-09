Oltre che in Europa, quest’oggi si giocheranno anche in Africa, Asia e Sud America tante partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Ecco il programma completo.

AFRICA

15:00 DR Congo-Tanzania

15:00 Kenya-Uganda

18:00 Madagascar-Benin

18:00 Namibia-Congo

18:00 Niger-Burkina Faso

21:00 Algeria-Gibuti

21:00 Marocco-Sudan

ASIA

12:14 Giappone-Oman

13:00 Corea del Sud-Iraq

18:00 Iran-Siria

18:45 Emirati arabi uniti-Libano

20:00 Arabia Saudita-Vietnam

20:00 Australia-Cina

SUD AMERICA

22:00 Bolivia-Colombia

23:00 Ecuador-Paraguay

Foto: Twitter Fifa