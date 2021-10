Qualificazioni Mondiali, oggi si gioca anche in Africa: il programma

Qualificazioni Mondiali, non solo le nazionali europee. Oggi, infatti, si gioca anche in Africa. In corso Etiopia-Sud Africa e Guinea-Sudan. Poi altre quattro partite. Di seguito il programma completo.

Etiopia-Sudafrica (in tempo reale)

Guinea-Sudan (in tempo reale)

18:00 Ghana-Zimbabwe

18:00 Togo-Congo

21:00 Guinea-BissauMarocco

21:00 Senegal-Namibia

Foto: Twitter FIFA