Qualificazioni Mondiali, l’Irlanda rimonta l’Ungheria con Ferguson. Super Dzeko trascina la Bosnia (6-0 al San Marino)
06/09/2025 | 23:03:36
Altra serata di emozioni con le partite di Qualificazioni Mondiali 2026, l’Irlanda riprende l’Ungheria sul 2-2 grazie a Evan Ferugson. I padroni di casa rimontano da 0-2 a 2-2, con una risalita guidata dall’attaccante della Roma. Dilaga la Bosnia di Dzeko (doppietta in due minuti) contro San Marino, 0-6 il finale. L’Austria piega Cipro 1-0 con il gol di Sabitzer.
Austria-Cipro 1-0 – 54′ Sabitzer (A)
San Marino-Bosnia 0-6 – 21′ Tahirovic (B); 70′, 72′ Dzeko (B); 81′ Bazdar (B); 85′ Alajbegovic (B); 90′ Mujakic (B)
Irlanda-Ungheria 2-2 – 2′ Varga (U); 15′ Sallai (U); 49′ Ferguson (I); 93′ Idah (I)
FOTO: X Bosnia