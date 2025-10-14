Qualificazioni Mondiali, l’Inghilterra stacca il pass (5-0 alla Lettonia). Yildiz trascina la Turchia
14/10/2025 | 23:03:39
Questi gli altri risultati delle partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Inghilterra è la prima europea qualificata. Yildiz decisivo per la Turchia, Ferguson trascina l’Irlanda.
Estonia-Moldavia 1-1 (giocata alle 18)
12′ Kait (E), 64′ Bodisteanu (M)
Portogallo-Ungheria 2-2
9′ Szalai (U), 22′, 45+3′ Cristiano Ronaldo (P), 91′ Szoboszlai (U)
Irlanda-Armenia 1-0
70′ Ferguson
Lettonia-Inghilterra 0-5
26′ Gordon, 44, 45+3′ rig. Kane, 59′ aut. Tonisevs, 86′ Eze
Andorra-Serbia 1-3
17′ Lopez (A), 19′ aut. Garcia (S), 54′ Vlahovic (S), 77′ rig. Mitrovic (S)
Turchia-Georgia 4-1
14′ Yildiz (T), 22′, 52′ Demiral (T), 35′ Akgun (T), 65′ Kochorashvili (G)
