Qualificazioni Mondiali: l’Inghilterra passa sul campo dell’Albania. Spagna all’ultimo respiro con la Georgia

Si sono giocate quattro gare alle 18.00, valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: vince l’Inghilterra sul campo dell’Albania, 2-0 con le firme di Kane e Mount. Va vicina a un altro stop la Spagna, che dopo l’1-1 casalingo con la Grecia, la spunta nei minuti di recupero a Tbilisi contro la Georgia, decide il gol di Dani Olmo al 93′. Dilaga la Danimarca, nell’8-0 alla Moldavia spicca la splendida prestazione di Damsgaard, due gol e due assist. In gol anche Stryger Larsen, due assist per Skov Olsen. Ecco i risultati:

Gruppo B

Georgia-Spagna 1-2

Gruppo F

Danimarca-Moldavia 8-0

Gruppo I

Albania-Inghilterra 0-2

Gruppo J

Armenia-Islanda 2-0

Foto: Twitter Euro 2020