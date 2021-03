Qualificazioni Mondiali: l’Armenia rimonta la Romania ed è a punteggio pieno nel Gruppo J (3-2)

Nell’unico match delle 18 valido per la terza giornata delle Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, l’Armenia rimonta la Romania e si impone per 3-2, portandosi al comando del Gruppo J a punteggio pieno. Decisive per i padroni di casa le reti di Spertsyan al 56’, Haroyan all’87’ e Barseghyan all’89 dopo la doppietta di Cicaldau fra il 62’ e il 72’. Gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione diretta di Puscas al 78′, episodio che ha dato le energie ed il coraggio necessario agli armeni per ribaltare il risultato.