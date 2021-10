Qualificazioni Mondiali, l’Argentina vola con Lautaro: 1-0 al Perù

Dopo aver battuto 3-0 l’Uruguay, vince ancora l’Argentina: 1-0 al Perù e secondo posto nel girone blindato, con la qualificazione ai Mondiali ormai a un passo. Di Lautaro Martinez la rete decisiva al minuto 43 del primo tempo: grande incornata su perfetto suggerimento di Molina. Il Perù spreca l’opportunità del pareggio, con Yotun che calcio un rigore sulla traversa. Nel corso del match, inoltre, annullati due gol alla Selecion. Nel dettaglio a Romero, per fuorigioco, e a Guido Rodriguez per fallo in attacco.

Foto: Instagram Lautaro Martinez