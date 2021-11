Qualificazioni Mondiali, il punto sui gironi europei: quattro squadre qualificate

Tra oggi e martedì verranno emessi dei verdetti per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Le prime classificate di ognuno dei 10 gironi accedono direttamente alla competizione. In totale sono 13 i posti disponibili nelle qualificazioni europee per Qatar 2022: le ultime tre qualificate arriveranno dai playoff.

Nel gruppo A Portogallo e Serbia sono aritmeticamente tra le prime due e si giocheranno il primo posto del girone nella sfida di oggi. La squadra di CR7 è in vantaggio per quanto riguarda la differenza reti. Stesso discorso nel gruppo B, Spagna e Svezia sono prime a pari punti e si giocheranno la prima posizione nello scontro diretto di stasera. Nel girone C, Italia e Svizzera sono aritmeticamente fra le prime due. In caso di arrivo a pari punti, gli azzurri sono attualmente in vantaggio nella differenza reti generale sugli elvetici (+11 contro +9).

Nel giorne D la Francia è qualificata. Il secondo posto se lo contenderanno Finlandia e Ucraina all’ultima giornata: in caso di non vittoria degli ucraini, gli scandinavi sono aritmeticamente secondi, e viceversa. Nel girone E il Belgio è qualificato. Galles e Repubblica Ceca lotteranno negli ultimi 90‘ per il secondo posto: ai britannici basterà un pareggio. Nel girone F verdetto già emesso: la Danimarca ha già vinto il girone, mentre la Scozia è già certa del secondo posto che vale i playoff.

Situazione un po’ complicata nel gruppo G: l’Olanda si qualifica se batte la Norvegia o se pareggia e la Turchia non vince. La Norvegia è obbligata a battere l’Olanda. In caso di contemporanea non vittoria della Turchia, sarebbe aritmeticamente prima, altrimenti sarà la differenza reti a decidere. La Turchia deve vincere e sperare in una non vittoria dell’Olanda, poi sarà la differenza reti a decidere.

Nel girone H Russia e Croazia sono certe di arrivare nelle prime due posizioni. Tutto si deciderà nello scontro di oggi. Nel girone I Inghilterra e Polonia sono aritmeticamente fra le prime due. All’Inghilterra basta un pareggio contro San Marino per vincere il girone. Infine, nel girone J la Germania è qualificata mentre Macedonia del Nord, Romania e Armenia si giocano il secondo posto.

Foto: Twitter Mbappe