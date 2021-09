Qualificazioni Mondiali, il programma delle gare in Sud America

Nella notte che porta a domani in Sud America si disputeranno cinque gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo il pasticcio di domenica tornano in campo Brasile e Argentina. Di seguito il programma completo.

00:30 Paraguay-Venezuela

00:30 Uruguay-Ecuador

01:00 Colombia-Cile

01:30 Argentina-Bolivia

02:30 Brasile-Perù

Foto: Twitter FIFA