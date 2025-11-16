Qualificazioni Mondiali: il Portogallo travolge l’Armenia (9-1). L’Irlanda rimonta l’Ungheria al 96′ e si qualifica ai playoff con la tripletta di Parrott
16/11/2025 | 17:03:19
Terminate le partite delle 15:00 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Ungheria-Irlanda 2-3
4′ Lukacs (U), 15′ Parrott (I), 37′ Varga (U), 80′ Parrott, 90+6′ Parrott (I)
Portogallo-Armenia 9-1
7′ Veiga (P), 18′ Spertsyan (A), 28′ Ramos, 30′ Neves, 41′ Neves, 45+3′ Fernandes, 52′ Fernandes, 72′ Fernandes, 81′ Neves, 90+2′ Conceicao (P)
Foto: Instagram World Cup