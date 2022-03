Qualificazioni Mondiali: il Portogallo non sbaglia, Bale trascina il Galles

Quattro le gare in programma questa sera per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Detto della clamorosa debacle dell’Italia con la Macedonia del Nord, non hanno sbagliato il Portogallo, che ha regolato 3-1 la Turchia e ora sfiderà proprio la Macedonia.

Bale trascina il Galles contro l’Austria nel 2-1.

Questi i risultati, con la Polonia già in finale dopo l’eliminazione della Russia e con Scozia-Ucraina che si giocherà a giugno.

Portogallo-Turchia 3-1

Italia-Macedonia del Nord 0-1

Svezia-Repubblica Ceca 1-0 dts

Galles-Austria 2-1

Polonia-Russia annullata (Polonia già in finale)

Scozia-Ucraina a giugno

Foto: Twitter Euro 2020