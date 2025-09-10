Qualificazioni Mondiali, i risultati delle partite di nord e centro America

10/09/2025 | 09:21:41

La scorsa notte si sono disputate le partite dei gironi di Nord e Centro America valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Erano sei le partite in calendario e le sorprese non sono di certo mancate: il Costa Rica pareggia 3-3 contro Haiti, sorridono l’Honduras vittorioso contro Nicaragua per 2-0 e la Giamaica – sempre per 2 reti a zero – contro Trinidad e Tobago. Curacao e Bermuda fanno registrare la partita più pirotecnica della notte con un 3-2 per i padroni di casa, e Panama e Guatemala pareggiano 1-1. Altra sorpresa di giornata: la vittoria fuori casa del Suriname, che ad El Salvador vince per 1-2. Classifiche:

Gruppo A

Suriname 4

El Salvador 3

Panama 2

Guatemala 1

Gruppo B

Giamaica 6

Curacao 4

Trinidad e Tobago 1

Bermuda 0

Gruppo C

Honduras 4

Costa Rica 2

Haiti 2

Nicaragua 1

Coppa del Mondo Mondiali Russia Foto Uefa Twitter