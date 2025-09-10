Qualificazioni Mondiali, i risultati delle partite di nord e centro America
10/09/2025 | 09:21:41
La scorsa notte si sono disputate le partite dei gironi di Nord e Centro America valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Erano sei le partite in calendario e le sorprese non sono di certo mancate: il Costa Rica pareggia 3-3 contro Haiti, sorridono l’Honduras vittorioso contro Nicaragua per 2-0 e la Giamaica – sempre per 2 reti a zero – contro Trinidad e Tobago. Curacao e Bermuda fanno registrare la partita più pirotecnica della notte con un 3-2 per i padroni di casa, e Panama e Guatemala pareggiano 1-1. Altra sorpresa di giornata: la vittoria fuori casa del Suriname, che ad El Salvador vince per 1-2. Classifiche:
Gruppo A
Suriname 4
El Salvador 3
Panama 2
Guatemala 1
Gruppo B
Giamaica 6
Curacao 4
Trinidad e Tobago 1
Bermuda 0
Gruppo C
Honduras 4
Costa Rica 2
Haiti 2
Nicaragua 1
Coppa del Mondo Mondiali Russia Foto Uefa Twitter