Qualificazioni Mondiali, i risultati della prima tranche di partite odierne

Nel pomeriggio sono andate in scena sei partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Vittorie per Finlandia, Russia, Norvegia, Serbia e Lussemburgo. Pari tra Irlanda e Azerbaigian. Di seguito tutti i risultati.

Qualificazioni Mondiali 2022, i risultati del pomeriggio

Finlandia-Kazakistan 1-0

Cipro-Russia 0-2

Irlanda-Azerbaigian 1-1

Lettonia-Norvegia 0-2

Serbia-Lussemburgo 4-1

Slovenia-Malta 1-0

