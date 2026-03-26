Qualificazioni Mondiali, doppietta di Isaksen: Danimarca avanti. Passano Polonia, Svezia, Kosovo e Repubblica Ceca
26/03/2026 | 23:44:32
Questi tutti i risultati della serata di qualificazioni ai Mondiali 2026:
Danimarca-Macedonia 4-0
MARCATORI: 49′ Damsgaard, 58′ Isaksen, 59′ Isaksen, 75′ Eriksen
Polonia-Albania 2-1
MARCATORI: 42′ Hoxha (A), 63′ Lewandowski (P), 73′ Zielinski (P).
Slovacchia-Kosovo 3-4
MARCATORI: 6′ Valjent (S), 21′ Hodza (K), 45′ Haraslin (S), 47′ Asllani (K), 60′ Muslija (K), 70′ Hajrizi (K), 94′ Strelec (S).
Ucraina-Svezia 1-3
MARCATORI: 6′ Gyokeres (S), 51′ Gyokeres (S), 73′ Gyokeres (S), 90′ Ponomarenko (U).
Repubblica Ceca-Irlanda 2-2 (4-3 dcr)
MARCATORI:19′ rig. Parrott (I), 23′ aut. Kovar (I), 27′ rig. Schick (R), 86′ Krejci (R)
