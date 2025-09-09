Qualificazioni Mondiali, Cristiano Ronaldo e Cancelo trascinano il Portogallo. Inghilterra dilagante: 5-0 in Serbia, la Francia soffre ma vince

09/09/2025 | 22:56:49

Colpo in Ungheria del Portogallo di CR7, ancora in gol, e del decisivo Cancelo. I lusitani si sono imposti 3-2 in Ungheria nel Gruppo E, issandosi in testa. L’Inghilterra ne fa cinque in casa della Serbia e domina il girone K, dove vince anche l’Albania piegando la Lettonia con un rigore di Asllani. La Francia soffre terribilmente ma vince 2-1 nella ostica sfida contro l’Islanda, battuta 2-1 grazie ad un rigore di Mbappè ad al bis di Barcola, dopo l’iniziale gol del vantaggio di Gudjohnsen.

Ungheria-Portogallo 2-3

(21′ Varga (U), 36′ Silva (P), 58′ rig. Ronaldo (P), 84′ Varga (U), 86′ Cancelo (P))

Albania-Lettonia 1-0

(25′ rig. Asllani)

Serbia-Inghilterra 0-5

(33′ Kane, 35′ Madueke, 52′ Konsa, 75′ Guehi, 90′ Rashford)

Francia-Islanda 2-1

(21′ Gudjohnsen (I), 45′ rig. Mbappè (F), 62′ Barcola (F))

FOTO: X Portogallo