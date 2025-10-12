Qualificazioni Mondiali 2026, McTominay trascina la Scozia con la Bielorussia. Danimarca-Grecia 3-1: segna ancora Hojlund
12/10/2025 | 22:51:15
Si sono concluse le partite di questa delle qualificazioni dei Mondiali, spiccano le vittorie di Scozia, trascinata da McTominay e della Danimarca, portata avanti da Hojlund.
SCOZIA-BIELORUSSIA 2-1
15′ Adams (S), 84′ McTominay (S), 96′ Kuchko (B)
DANIMARCA-GRECIA 3-1
21′ Hojlund (D), 40′ Andersen (D), 41′ Damsgaard (D), 63′ Tzolis (G)
OLANDA-FINLANDIA 4-0
8′ Malen, 17′ Van Dijk, 38′ rig. Depay, 84′ Gakpo
ROMANIA-AUSTRIA 1-0
95′ Ghita
ISOLE FAR OER-REPUBBLICA CECA 2-1
67′ Sorensen (I), 78′ Karabec (R), 81′ Agnarsson (I)
SAN MARINO-CIPRO 0-4
10′ Loizou, 60′ Andreou, 67′ rig. Kastanos, 79′ Kakoullis
LITUANIA-POLONIA 0-2
15′ Szymanski, 64′ Lewandowski
CROAZIA-GIBILTERRA 3-0
30′ Fruk, 78′ L. Sucic, 96′ Erlic
FOTO: X Fifa