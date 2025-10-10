Qualificazioni Mondiali 2026, Francia-Azerbaigian 3-0: in gol Rabiot, Mbappè e Thauvin. La Macedonia del Nord ferma il Belgio
10/10/2025 | 22:53:39
Questi i risultati della serata delle partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026. Vincono Francia, Germania e Ucraina, il Belgio frena con la Macedonia del Nord.
Germania-Lussemburgo 4-0
12′ Raum, 21′ rig., 50′ Kimmich, 48′ Gnabry
Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0
18′ aut. Hrosovsky, 81′ Hume
Kosovo-Slovenia 0-0
Svezia-Svizzera 0-1
65′ rig. Xhaka, 94′ Manzambi
Francia-Azerbaigian 3-0
45+2′ Mbappé, 69′ Rabiot, 84′ Thauvin
Islanda-Ucraina 3-5
14′, 45+5′ Malinovskyi (U), 34′ Ellertsson (I), 45′ Gutsulyak (U), 59′, 75′ Gudmundsson (I), 85′ Kaliuzhnyi (U), 89′ Ocheretko (U)
Kazakistan-Liechtenstein 4-0
26′, 59′ Kenzhebeck, 28′ Zaynutdinov, 81′ Kasym
Belgio-Macedonia del Nord 0-0
FOTO: X Francia