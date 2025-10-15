Qualificazioni Mondiali 2026, come funzionano gli spareggi

15/10/2025 | 11:31:40

Con la vittoria ottenuta ieri dagli azzurri contro Israele e con la Norvegia ormai distante grazie alla differenza reti, sembra ormai evidente che le speranze di qualificazione della Nazionale italiana passino per gli spareggi di marzo.

L’unico modo per evitare questa eventualità sarebbe una mancata vittoria della Norvegia contro l’Estonia, seguita da una successiva sconfitta proprio contro l’Italia, che nel frattempo dovrebbe ovviamente battere anche la Moldavia.

La Nazionale, dunque, salvo sorprese dagli altri campi, sarà costretta a giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso gli spareggi, come già accaduto nelle ultime due edizioni, entrambe concluse con l’eliminazione degli azzurri.

Agli spareggi parteciperanno le dodici seconde classificate dei gironi, insieme a quattro delle migliori squadre della Nations League che non si sono piazzate né al primo né al secondo posto nel proprio gruppo di qualificazione.

Gli spareggi si disputeranno su due turni: l’Italia dovrà vincere una semifinale e una finale per conquistare la qualificazione al mondiale. Entrambe le partite saranno a gara secca, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità. Le quattro squadre vincitrici accederanno al Mondiale, andando a completare il quadro delle sedici nazionali europee qualificate.

Foto: X UEFA