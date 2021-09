Qualificazioni Mondiali 2022, il programma di oggi

Quest’oggi andranno in scena tante partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si giocheranno in Qatar. In campo le selezioni africane e quelle europee. Di seguito il programma completo.

Qualificazioni Mondiali, il programma di oggi

AFRICA

15:00 Central African Rep.-Capo Verde

18:00 Guinea-BissauGuinea

18:00 Senegal-Togo

21:00 Egitto-Angola

21:00 Libia-Gabon

21:00 Mali-Rwanda

EUROPA

16:00 Kazakistan-Ucraina

20:45 Danimarca-Scozia

20:45 Faerøerne-Israele

20:45 Francia-Bosnia-Erzegovina

20:45 Lettonia-Gibilterra

20:45 Lussemburgo-Azerbaigian

20:45 Malta-Cipro

20:45 Moldavia-Austria

20:45 Norvegia-Olanda

20:45 Portogallo-Irlanda

20:45 Russia-Croazia

20:45 Slovenia-Slovacchia

20:45 Turchia-Montenegro

