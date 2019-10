Qualificazioni Europeo Under 21: le formazioni ufficiali di Irlanda-Italia

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Irlanda-Italia, gara valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21. Il ct Nicolato si affida a Pinamonti e Scamacca, panchina invece per Kean, Cutrone e Sottil. Queste le scelte dei due allenatori:

IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Scales, O’Shea, Masterson; O’Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Idah, Parrott. Allenatore: Stephen Kenny.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Bastoni, Marchizza, Pellegrini; Locatelli, Tonali, Carraro; Frattesi, Pinamonti, Scamacca. Allenatore: Paolo Nicolato.

Foto: Twitter ufficiale VivoAzzurro