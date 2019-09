Qualificazioni Europeo U21: l’Italia parte in quinta, pokerissimo al Lussemburgo

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia verso l’Europeo Under 21 del 2021. Gli Azzurrini di Paolo Nicolato, all’esordio in panchina in partite ufficiali, stendono il Lussemburgo con un sonoro 5-0 nella prima giornata del gruppo 1 di qualificazione. A Castel di Sangro, decidono il match i rigori di Locatelli e Kean, poi gol di Sottil, Tumminello e Scamacca.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro