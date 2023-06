Qualificazioni Euro2024: tris del Portogallo alla Bosnia, Lukaku riacciuffa l’Austria (1-1). Vincono anche Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania

Sono appena terminate le sfide delle 21 valide per le qualificazioni al prossimo Europeo 2024. Nessun problema per l’Albania: 2-0 alla Moldavia con le firme di Asani e Bajrami. Tris del Portogallo alla Bosnia-Erzegovina con le firme di Bernardo Silva e Bruno Fernandes (doppietta). Non si va oltre il pari tra Belgio e Austria: all’autorete di Mangala, ha risposto la rete di Lukaku. Vincono anche Repubblica Ceca (3-0 alle Isole Faerøerne), Georgia (1-2 contro Cipro) e la Slovacchia (1-2 contro l’Islanda).

Albania – Moldavia 2-0

Belgio – Austria 1-1

Cipro – Georgia 1-2

Faerøerne – Repubblica Ceca 0-3

Islanda – Slovacchia 1-2

Portogallo – Bosnia-Erzegovina 3-0

Foto: Instagram Euro2024