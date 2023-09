Qualificazioni Euro2024, il programma delle gare di oggi

Continuano le qualificazioni al prossimo Europeo in programma per il 2024. In campo anche la Nazionale italiana del commissario tecnico Luciano Spalletti. Infatti, gli Azzurri scenderanno in campo alle 20:45 a San Siro per la sfida contro l’Ucraina. Di seguito il programma completo.

Ore 20:45 Belgio-Estonia

Ore 20:45 Israele-Bielorussia

Ore 20:45 Italia-Ucraina

Ore 20:45 Malta-Macedonia del Nord

Ore 20:45 Romania-Kosovo

Ore 20:45 Spagna-Cipro

Ore 20:45 Svezia-Austria

Ore 20:45 Svizzera-Andorra

Foto: Instagram Euro2024