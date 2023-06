Qualificazioni Euro2024: CR7 la decide all’89’, tris di Belgio (doppietta di Lukaku), Albania e Norvegia. Cadono Bosnia e Polonia

Sono appena terminate le sfide delle 21.00 valide per le qualificazioni al prossimo Europeo, in programma nel 2024. Nessun problema per il Belgio contro l’Estonia: 3-0, doppietta di Lukaku e gol di J. Bakayoko. Calano il tris anche l’Albania: 3-1 contro le isole Faerøerne, a segno Bajrami, Asllani (su assist di Bahrami) e Muci. Stesso risultato tra Norvegia e Cipro, ad aprire le danze il giallorosso Solbakken seguito dalla doppietta di Haaland. Bis dell’Austria alla Svezia grazie alla doppietta di Baumgartner. Vittoria all’ultimo respiro per Portogallo contro l’Islanda grazie alla rete di Cristiano Ronaldo che corona così le 200 presenze con la maglia della Nazionale. Cade la Polonia contro la Moldavia: inutili le reti di Milik e Lewandowski, i moldavi la ribaltano con la doppietta di Nicolaescu e la rete di Baboglo. Di seguito i risultati della serata:

Austria – Svezia 2-0

Bosnia-Erzegovina – Lussemburgo 0-2

Bulgaria – Serbia 1-1

Estonia – Belgio 0-3

Faerøerne – Albania 1-3

Islanda – Portogallo 0-1

Liechtenstein – Slovacchia 0-1

Moldavia – Polonia 3-2

Norvegia – Cipro 3-1

Scozia – Georgia interrotta, ripresa da pochi minuti dal 13′

Ungheria – Lituania 2-0

Foto: Instagram Euro2024