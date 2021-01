La UEFA ha sorteggiato i gironi per le qualificazioni agli Europei 2023 per le nazionali under 21. L’Italia di Paolo Nicolato, sorteggiata nel gruppo F della fase di qualificazione ad Euro 2023, dovrà vedersela con la Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro e Lussemburgo. Un girone non facile per gli azzurri che, tuttavia punteranno alla qualificazione per i prossimi europei di categoria.

Foto: Twitter Italia