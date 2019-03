Qualificazioni Euro 2020: vincono Olanda e Belgio, Piatek trascina la Polonia. I risultati

Sono terminate tutte le gare odierne valide per la prima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Di seguito i risultati delle partite di oggi.

Europei 2020- Qualificazioni

16:00 Kazakistan-Scozia 3-0 (Pertsukh, Vorogovskiy, Zainutdinov)

18:00 Cipro-San Marino 5-0 (Sotiriou 2, Kousoulos, Efrem, Laifis)

20:45 Austria-Polonia 0-1 (Piatek)

20:45 Belgio-Russia 3-1 (Tielemans, Hazard 2 – Cheryshev)

20:45 Croazia-Azerbaigian 2-1 (Barisic, Kramaric – Sheydaev)

20:45 Irlanda del Nord-Estonia 2-0 (McGinn, Davis)

20:45 Israele-Slovenia 1-1 (Zahavi – Sporar)

20:45 Macedonia del Nord-Lettonia 3-1 (Alioski, Elmas 2 – Isajevs)

20:45 Olanda-Bielorussia 4-0 (Depay 2, Wijnaldum, Van Dijk)

20:45 Slovacchia-Ungheria 2-0 (Duda, Rusnak)

CLASSIFICHE:

Gruppo C

Olanda 3

Irlanda del Nord 3

Germania 0

Estonia 0

Bielorussia

Gruppo E

Slovacchia 3

Croazia 3

Galles 0

Azerbaigian 0

Ungheria 0

Gruppo G

Macedonia del Nord 3

Polonia 3

Slovenia 1

Israele 1

Austria 0

Lettonia 0

Gruppo I

Cipro 3

Kazakistan 3

Belgio 3

Russia 0

Scozia 0

San Marino 0

🚨 RESULTS 🚨

Performance of the night? 🤔

🔥 Depay scores 2 & assists 2 in Netherlands win

👏 Piątek gets the only goal as Poland beat Austria

💪 Hazard scores twice for Belgium #EURO2020 pic.twitter.com/nIROdA751m

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 21, 2019