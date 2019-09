Qualificazioni Euro 2020: stasera in campo Francia, Portogallo e Inghilterra. Il programma

Oggi sono in programma altri sette incontri, tutti alle ore 20,45, validi per la sesta giornata delle qualificazioni ad Euro 2020. In campo anche tre big del calibro di Francia, Portogallo e Inghilterra. A seguire il quadro completo:

20:45 Albania-Islanda

20:45 Francia-Andorra

20:45 Inghilterra-Kosovo

20:45 Lituania-Portogallo

20:45 Lussemburgo-Serbia

20:45 Moldavia-Turchia

20:45 Montenegro-Repubblica Ceca